Продавцы не хотят принимать к оплате эти купюры тенге: Что делать

Любителям хранить памятные и юбилейные банкноты тенге нужно напрячься.

Хотите узнать о себе много нового? Сходите в магазин и попробуйте заплатить за покупку юбилейными и памятными банкнотами тенге. Вы почувствуете себя самым бедным и униженным человеком на Земле, потому их у вас, скорее всего, не захотят принимать. Но могут похвалить за талант "рисовать". Корреспондент zakon.kz рассказывает об удивительной ситуации в Алматы, где работающие с наличностью не знают, какие купюры вышли из обращения, а какие - нет.

Посмотрите на фото с этими банкнотами. Как вы думаете, вышли они из обращения или нет?

Ваш покорный слуга нашел вот такие красивые банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 тенге в своей заначке и решил порадовать себя и своих близких покупками. Но не тут-то было. Алматинские продавцы наотрез отказывались принимать тенге с "незнакомым" им "старым" дизайном банкнот. Продавщица в магазине в северной части города на проспекте Рыскулова вообще заявила, что автор этих строк - хороший художник, и таких банкнот не существует. В центре города продавцы были более вежливыми и посоветовали отнести диковинные тенге в банк, где их "может быть обменяют". Интереснее всего, что даже в обменном пункте на вопрос о том, ходят ли данные купюры или уже нет, лишь пожали плечам и отправили по известному адресу - в банк.

В полном разочаровании и с мыслями о потере немаленькой суммы, которая хранилась в этих банкнотах, автор этих строк пошел в банкомат. Ну а вдруг примет? С волнением набрав нужные данные, автор этих строк опускает пачку "диковинных" денег в купюроприемник и, о чудо, вся сумма зачислена на карточный счет! Как так? Неужели машина ошиблась?

За разъяснениями пришлось обратить в Национальный банк РК, где сразу же попросили видеозапись того момента, когда продавцы не хотят брать купюры. К сожалению, мысль снять на видео происходящее в момент отказа в приеме купюр, либо попросить письменное обоснование в отказе приема купюр светлую голову не посетила. А потому, никаких мер конкретно в вышеописанных случаях финрегулятор принять не сможет. А было бы видео - неграмотные продавцы и работники обменных пунктов получили бы по заслугам!

Памятные банкноты национальной валюты номиналом 5 000 тенге, посвященные 15-летию введения национальной валюты тенге; номиналом 2 000 тенге, посвященные 7-м Зимним Азиатским играм 2011 года, номиналом 1 000 тенге, посвященные председательству Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году и номиналом 1 000 тенге, посвященные председательству Республики Казахстан в Организации «Исламская конференция», являются законным платежным средством, не имеют срока завершения хождения и изымаются из оборота по мере их естественного износа. Данные банкноты обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения разменивается и обменивается всеми банками и Национальным оператором почты, - сказали в Нацбанке.

Иными словами, если у вас завалялись такие юбилейные и памятные банкноты, то перед тем, как ими за что-то расплачиваться, включите видеосъемку. Вдруг продавцы по-прежнему не будут знать о том, что эти купюры они обязаны принимать.

Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платежным средством, влечет нарушение статьи 206 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V. В случае отказа в приеме данных банкнот необходимо обратиться в территориальный филиал Национального Банка для принятия соответствующих мер. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты, - заключили в Нацбанке.

Впрочем, если вы нашли у себя обычные купюры 2000 и 5000 тенге "с рукой", без дополнительных элементов, как на фото ниже, то они действительно вышли из обращения и можно их сохранить у себя просто как исторический артефакт.

Альберт Ахметов

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