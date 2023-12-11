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Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты

Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты Фото: скриншот видео
В Национальном банке Казахстана (НБК) 11 декабря 2023 года рассказали о защитных элементах юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе напомнили, что юбилейная банкнота посвящена 30-летию тенге.

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Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане

В Нацбанке рассказали, как банкноту номиналом 10 000 тенге легко проверить на подлинность:

  • золотистое изображение герба в виде монеты,
  • скрытые изображения в виде первых букв названий трех новых областей,
  • водяной знак, символ тенге и цифра 10 000,
  • рельефные элементы, хорошо различимые на ощупь,
  • цветопеременный силуэт символа тенге в окне,
  • цветопеременный элемент "Спарк" в виде символа тенге,
  • защитная нить меняет цвет и обладает высоким динамическим 3D-эффектом,
  • изображение монеты и номера в ультрафиолетовом свете.

15 ноября 2023 года национальной валюте Казахстана – тенге – исполнилось 30 лет. В связи с этим

С 15 ноября 2023 года Нацбанк Казахстана выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты РК. В этот же день монетарный регулятор показал, как выглядит новая купюра. Подробности здесь.

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