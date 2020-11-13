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В Алматы несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию 

Вовлекшая в интим-бизнес женщина ранее была судима за торговлю своим новорожденным ребенком.

Фото : needy-mh.com13 ноября 2020, 11:44

В Алматы 17-летнюю девушку вовлекли в проституцию, сообщает zakon.kz.

Как установили полицейские, женщина в интим–бизнес вовлекла двух девушек, одной из которых всего 17 лет, другой – 22 года.

Базировался притон в одном из домов по улице Пушкина, в Медеуском районе города Алматы. Как оказалось, женщина заманила девушек в мегаполис под предлогом предоставления им достойной высокооплачиваемой работы. На самом деле их ждала проституция. В настоящее время подозреваемой инкриминируется сразу две статьи Уголовного кодекса: ст.134 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в проституцию" и ст.309 УК РК "Организация и содержания притона", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Подозреваемая задержана.

В полиции отметили, что подозреваемая ранее уже была судима за торговлю своим новорожденным ребенком.


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