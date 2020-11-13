В Иле-Алатауском национальном парке внедрили раздельный сбор ТБО

Раздельный сбор на территории национального парка будет осуществляться по двум фракциям "сухая" и "мокрая".

Сегодня в Иле-Алатауском национальном парке запустили систему раздельного сбора твердых бытовых отходов. Иле-Алатау стал первым национальным парком в Казахстане, где организована полноценная инфраструктура раздельного сбора ТБО, сообщает zakon.kz.

Раздельный сбор на территории национального парка будет осуществляться по двум фракциям "сухая" - перерабатываемое вторсырье (пластик, бумага, стекло, металл) и "мокрая" — это пищевые и органические отходы. Всего на территории парка было установлено свыше 30 новых контейнерных площадок и закуплено 225 емкостей для сбора отходов. Информация о правилах раздельного сбора размещена на трех языках. 135 оцинкованных контейнеров предназначены для сбора вторичного сырья, остальные 90 "зеленого цвета" для приема пищевых отходов. Средства на закуп контейнеров в размере 33 млн тенге были выделены Оператором РОП.

Вывоз отходов будет осуществляться специальной техникой, собранной в Казахстане. Новые мусоровозы двухсекционные, предназначены для горной местности. Модель спроектирована по заказу Оператор РОП. Техника имеет заднюю загрузку и оснащена системой прессования, технические характеристики мусоровоза позволяют одним рейсом осуществлять сбор как вторичного сырья и, так и пищевых отходов. На закуп двух единиц специальной техники Оператором РОП выделено свыше 110 млн тенге.

Общая площадь парка составляет 199 202 га, состоит из 5 филиалов, это – Тургенский, Талгарский, Медеуский, Аксайский, а также Алматинский государственный заказник. Ежегодно в Иле-Алатауском ГНПП вывозится более 6000 м3 ТБО. За 2019 год национальный парк посетило 300 901 человек. В парке имеются 43 туристских троп и маршрутов. Руководство Иле-Алатауского парка планирует до 2030 года довести уровень сортировки твердых бытовых отходов на территории парка до 85 %.

Площадки установлены в ущельях – Алма-Арасан, Бутаковка, Кимасар, Аккайын, Каскелен, Аксай, Иссык, Тургень и т.д.

Сортировка ТБО планируется в мусоросортировочном комплексе, расположенном в городе Алматы.

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