Национальной валюте Казахстана исполнилось 27 лет

Сегодня банкнотный ряд представлен номиналами банкнот достоинством – 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 и 20 000 тенге.

В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 27 лет, передает zakon.kz.

15 ноября 1993 года в обращение вышел первый казахстанский тенге, заменив советский рубль. И этому предшествовала непростая ситуация, сложившаяся к тому времени между Россией, Казахстаном и другими республиками бывшего Союза.

Так, в июле 1993 года Центробанк России провел акцию по изъятию из обращения советских денежных знаков образца 1961-1992 годов, а также российских купюр номиналом 5 и 10 тысяч рублей образца 1992 года. Что, по сути, означало развал старой рублевой зоны.

Поток советских рублей старого образца, аннулированных Центробанком России, хлынул в больших объемах в бывшие советские республики, в том числе и Казахстан. Это привело к новому витку инфляции, а позже – к гиперинфляции. Для скорейшего выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо было провести коренную денежную реформу.

12 ноября 1993 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ "О введении национальной валюты Республики Казахстан". Однако этому предшествовала довольно длительная и серьезная подготовка.

Название для новой валюты выбрали символичное и отражающую историческую суть. Слово "тенге" происходит от средневековых тюркских серебряных монет "денге" или "таньга", от которых, в свою очередь, произошли также название русской монеты "деньга" и само слово деньги. Более мелкий номинал валюты получил название "тиын".

Первые монеты выглядели так и они составили первую серию монет образца 1993 года.

Подготовка дизайна тенге была поручена авторскому коллективу под руководством Т. Сулейменова. Было принято решение поместить на лицевой стороне портреты крупнейших деятелей Казахстана из различных областей культуры, науки и политики, в сочетании с национальным орнаментом, а на оборотной стороне - архитектурные памятники и живописные виды Казахстана.

Заказ на изготовление банкнот номиналами в 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге был сделан одной из английских компаний "ХАРРИСОН И СЫНОВЬЯ".

У национальной валюты Казахстана есть свой символ (〒). Это графическое изображение тенге является символом древнетюркского алфавита, обозначающим в транскрипции звук "т", с которого начинается слово "тенге", а также слово "тенгри", что в переводе на русский язык означает божество, олицетворяющее небо, являвшееся священным для всех тюркских народов.

15 ноября 1993 года в обращение была выпущена первая серия банкнот, которую условно можно назвать "Портреты":

1 тенге – портрет Аль-Фараби, 3 тенге – портрет Суюнбая, 5 тенге – портрет Курмангазы,10 тенге – портрет Чокана Валиханова, 20 тенге – портрет Абая Кунанбаева, 50 тенге – портрет Абулхаир-хана, 100 тенге – портрет Абылай-хана.

Кризисная ситуация в экономике страны, высокая инфляция и девальвация тенге в первые годы обращения национальной валюты, а также увеличение доходов населения и развитие ряда отраслей экономики, последовавшие в конце 1990-х и начале 2000-х годов привели к потребности выпустить банкноты бóльшего номинала. Эти банкноты составили вторую серию – "Аль-Фараби".

Параллельно с выпуском банкнот большего номинала предпринимались меры по совершенствованию уже выпущенных банкнот серии "Аль-Фараби". Они выпускались в следующем порядке:

1 марта 1994 года – 200 тенге;

27 июля 1994 года – 500 тенге;

14 февраля 1995 года – 1000 тенге;

15 ноября 1996 года – 2000 тенге;

15 ноября 1999 года – 5000 тенге;

1 сентября 2000 года – первая модификация банкнот 200 и 500 тенге;

2 ноября 2001 года – модификация банкнот 1000 и 2000 тенге;

16 декабря 2001 года – частичная модификация банкнот 100 и 5000 тенге;

15 ноября 2002 года – вторая (частичная) модификация банкнот 200 и 500 тенге;

28 июля 2003 года – 10 000 тенге.

Одновременно с банкнотами серии "Портреты" в обращение выпускались бумажные тиыны номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50.

В начале 1994 года в обращение выпустили монеты тенге номиналами 1, 3, 5, 10 и 20 тенге и для замены бумажных тиынов – монеты номиналами 2, 5, 10, 20 и 50 тиын.

Впоследствии инфляционные процессы вывели тиыны из обращения, так как они утратили свою покупательную способность.

Сравнительно крупный размер монет – тенге и мелкое изображение номинала на отдельных монетах создавали неудобства при расчетах, хранении. В связи с чем в 1997 году был утвержден новый ряд монет тенге, которые заменили прежние монеты и банкноты мелких номиналов.

Выпуск этих монет состоялся 11 ноября 1998 года. К концу 2001 года мелкие номиналы банкнот и старые монеты полностью заменили на монеты образца 1997 года.

В последующем монетный ряд 1997 года пополнился двумя номиналами: 2 тенге и 100 тенге.

С 2013 года циркуляционные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 тенге стали производиться из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью, а монета номиналом 20 тенге – из углеродистой стали с гальваническим покрытием никелем.

В 2019 году впервые в казахстанской истории циркуляционные монеты национальной валюты номиналами 1, 2, 5 , 10, 20, 50 и 100 тенге стали выпускаться с использованием латинской графики в надписях на государственном языке.

Вернемся к банкнотам. 15 ноября 2006 года в обращение были выпущены в новом дизайне - номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге. Аналогичные номиналы старого дизайна банкнот оставались законным платежным средством еще один год. Остальные номиналы банкнот утратили свою платежность с указанной даты. Так появилось семейство новых банкнот, связанных между собой единой идеей, замыслом и исполнением.

1 декабря 2015 года в обращение была выпущена банкнота номиналом 20 000 тенге, посвященная 20-летию введения национальной валюты.

Основные изображения на лицевой части банкноты – монумент "Қазақ Елi", крылатый конь и триумфальная арка "Мәңгілік Ел" ( Астана). На оборотной – панорама столицы Астаны со зданиями Акорды, Парламента и Правительства, надпись "Теңгеге 20 жыл", контур карты Казахстана.

А уже через год казахстанцы были впечатлены новой купюрой - 1 декабря 2016 года в честь Дня Первого Президента в обращение была выпущена лимитированным тиражом памятная банкнота номиналом 10 000 тенге, посвященная 25-летию независимости Республики Казахстан.

Основные изображения – монумент "Қазақ Елі", "древо жизни" – фрагмент головного убора "Золотого человека" из Иссыкского кургана. На оборотной – портрет Первого Президента РК, Лидера Нации – Нурсултана Назарбаева.

Стоит отметить, что при изготовлении банкнот всегда уделялось большое внимание их защите. Так, на банкнотах образца 2006 года использовано максимально возможное количество защитных элементов, определяемых без специальных средств - визуальные и видимые на просвет, а также определяемые на ощупь. Кроме того, на банкнотах присутствуют скрытые элементы, распознаваемые при помощи специальных технических средств, но основой акцент сделан на быстрое и простое установление подлинности денежного знака.

С 2011 года Национальный банк произвел поэтапную замену банкнот крупного номинала образца 2006 года на банкноты новой серии "Самрук", отличительной особенностью которых стало наличие на лицевой стороне банкнот изображения монумента "Қазақ елі" (птица Самрук).

Правда некоторые купюры этой серии все же претерпели изменения после того, как в 2016 году произошла еще одна замена дензнаков старого образца на новые. Но делалось это не одномоментно.

В итоге за время функционирования национальной валюты сформирован ряд денежных знаков из 7 номиналов банкнот и 7 номиналов монет. Номинальный ряд построен так, что включает в себя преимущества двоичной и десятичной систем исчисления – наиболее частой схемы построения номинального ряда валют разных стран, как в настоящее время, так и в прошлом.

Сегодня банкнотный ряд представлен номиналами банкнот достоинством – 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 и 20 000 тенге. Монетный ряд составляет последовательную кратную структуру 1-2-5-10-20-50 и 100 тенге.

Производит денежные знаки Банкнотная фабрика, расположенная в Алматы и Монетный двор в Усть-Каменогорске.

Особо хочется отметить юбилейные и памятные монеты, они пользуются немалым спросом у нумизматов и обладают платежеспособностью в соответствии с обозначенным на них номиналом.

Но основное их назначение – культурно-просветительное. Как правило, они выпускаются строго ограниченным тиражом и предназначены для продажи на территории Казахстана и за рубежом по коллекционной стоимости.

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