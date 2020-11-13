Пятница 13-е: Нумеролог рассказала, как избежать неприятностей

Важные советы от специалиста.

В сознании многих людей день, когда 13-е число совпадает с пятницей, считается тяжелым, трудным и в некотором роде даже мистическим. Якобы все темные силы выходят на улицу и творят недобрые дела с людьми. Корреспондент zakon.kz узнал у известного казахстанского нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, нужно ли бояться пятницу 13-е.

Страх к числу 13 идет с Библейских времен по аналогии с Тайной вечерей. Идею о том, что если за столом соберутся 13 человек, один из ни якобы вскоре умрет, активно подхватили литераторы. К примеру, Агата Кристи рассказала похожую историю в своей повести «Смерть лорда Эджвера» («13 сотрапезников).

Сейчас такого страха перед "чертовой дюжиной" нет, но люди все равно опасаются чего-то недоброго в этот день. Казахстанский нумеролог и психолог Айсулу Ахимова рассказала все о сегодняшнем дне, 13 ноября 2020 года с точки зрения нумерологии, на фактах объяснив, почему не нужно бояться "пятницу 13-го", и что действительно лучше не делать сегодня.

День 13 ноября 2020 рекомендую больше внимания себе уделить. На что у вас не хватало времени, возможностей в крайние месяцы, нужно поделать сегодня, уделить на это хотя бы 30 – 45 минут для себя. Это может быть чем угодно. Дню покровительствует Венера, все, что связано с нашими эмоциями, чувствами. Это и обоняние, и слух, и осязание. Можно слушать хорошую музыку, петь, танцевать. Я не думаю, что будет что-то негативное. В то же время, сейчас убывающая Луна, если смотреть все вместе, то день на убывающей Луне энергия на спаде, резервы обнуляются перед новолунием. Я не рекомендую слишком тяжелые нагрузки, отложите занятия травмоопасными видами спорта. Если человек делает это наперекор и вдруг получает травму, или негативные последствия, он будет это списывать на пятницу 13-е, - сказала Айсулу Ахимова.

Настороженность людей к цифре 13 можно объяснить тем, что сейчас в Античные времена использовали для счета лдюжины, то есть, 12 единиц, тогда как сейчас в счете мы пользуемся десятичной системой, в основе которой лежат 10 единиц. Так вот, в Античности число 13, следующее за дюжиной, символизировало неизвестность, а значит, опасность. В картах Таро она называется «Смерть», а в духовной нумерологии принято считать, что это число сумасшедших.

В нумерологии число 13 неоднозначно. Если у человека период в плюсе и есть показатель 13 в плюсе, когда у него очень хороший особенно этот год, для него это как подарок судьбы. Но если у него 13 в минусовой программе, неблагоприятном периоде, то для него оно несет роковые события. Что касается числа 13 в тандеме с днем недели пятницей, то я не вижу какой-то опасности. Это пошло из суеверия, а мы – люди рациональные, логичные. Нумерология больше на математике построена, нежели на эзотерических гаданиях и экстрасенсорике, поэтому я отношусь спокойно, лояльно, индифферентно к числу 13, не вижу в нем никакой опасности, - заверила Айсулу Ахимова.

Специалист посоветовала мыслить позитивно и не ждать неприятностей, учитывать советы, озвученные выше, по поводу сегодняшней даты 13.11.2020.

Из-за того, что человек накручивает себя, заранее подготавливает себя к тому, что 13-го в пятницу что-то случится, программа сам по себе запускается в космос и срабатывает негативом. Мы все формируем сами, и хорошее, и плохое. Но лучше не демонизировать пятницу 13-е, легенда, - заключила Ахимова

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