В страшном ДТП на трассе в Туркестанской области погиб грудной ребенок 

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

В Туркестанской области в результате ДТП погибли три человека, в том числе грудной ребенок, сообщает zakon.kz.

12 ноября примерно в 9 ч.00 утра на 725 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез, водитель автомашины Daewoo Nexia, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлический столб и опрокинулся в кювет. В результате ДТП на месте погибли трое родственников водителя, в том числе и ребенок. Сам водитель и еще один пассажир доставлены с различными травмами в больницу, - сообщили в полиции.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП. Досудебное расследование проводят дознаватели ДП Туркестанской области. Назначены экспертизы.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Полиция Туркестанской области настоятельно просит граждан строго соблюдать правила дорожного движения. Бережно относиться к собственной жизни и к жизни родных людей. Дорога ошибок не прощает!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!