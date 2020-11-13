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В Алматы два дежурных класса закрыли на карантин из-за коронавируса

Двое детей заразились дома, неделю не ходили в школу, но группы решено было закрыть на карантин.

Фото : UNICEF Kazakhstan/202013 ноября 2020, 12:45

Статистику по заражениям коронавирусом среди школьников озвучил заместитель руководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов, передает zakon.kz.

По его данным, за первую четверть было зарегистрировано 26 случаев заражения среди школьников, из них в дежурных группах - два случая.

Оба случая выявлены в дежурных группах в частных школах. По ним вся группа сдавала ПЦР-тесты на коронавирус, у всех результаты были отрицательными. Но обе группы закрыли на карантин с целью профилактики.

По самим детям спикер отметил, что оба заразились от родителей, которые заболели ранее. Чуть больше недели они не посещали дежурную группу.

В первой четверти в дежурные группы могли ходить учащиеся 1-4 классов, со второй четверти разрешено пойти в школы ученикам 5 классов.


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