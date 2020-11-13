Кто и как может получить отсрочку от призыва в армию

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется решением районной (города областного значения) призывной комиссии.

Приказом министра обороны РК от 5 ноября 2020 утверждены Правила оказания государственной услуги "Предоставление отсрочки от призыва на воинскую службу", передает zakon.kz.

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется решением районной (города областного значения) призывной комиссии в соответствии с законом "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Для получения отсрочки нужно направить в указанные органы через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz и абонентское устройство сотовой связи заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, или через запрос, удостоверенный одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера обратившегося, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала.

Для получения отсрочки необходимо представить следующие документы:

1) гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории РК вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);

- электронная копия документа, подтверждающего о нахождении на иждивении призывника следующих членов семьи:

отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами первой или второй группы

братья, сестры, являющиеся инвалидами первой или второй группы или не достигшие восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии родителей;

мать (отец), которые, кроме призывника, имеет одного и более детей, являющихся инвалидами первой или второй группы или не достигших восемнадцатилетнего возраста, и воспитывает их без мужа (жены);

мать (отец), которые имеют на своем иждивении одного и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами первой или второй группы, и содержит их без мужа (жены);

один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом первой или второй группы, и воспитывает, кроме призывника, одного и более детей до восемнадцати лет;

один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола

2) гражданам, имеющим на своем иждивении ребенка (детей), воспитываемого без матери:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);

- электронная копия постановления местного исполнительного органа об опекунстве;

3) гражданам, имеющим на своем иждивении лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);

- электронная копия постановления местного исполнительного органа об опекунстве;

4) гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);

5) гражданам, получающим образование, на период обучения:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия справки из организации образования, подтверждающие обучение;

6) по состоянию здоровья:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия выписки из книги протоколов районной (городской) медицинской комиссии о признании призывника временно негодным к воинской службе;

7) педагогам, осуществляющим профессиональную деятельность в дошкольных организациях образования, организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего), технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей, а также в методических кабинетах.

Аналогично врачам, имеющим соответствующее образование, постоянно работающим по специальности в сельской местности:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия справки, подтверждающие место работы;

8) депутатам Парламента РК или местных представительных органов:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия документа, подтверждающего депутатскую деятельность;

9) лицам, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовные дела рассматриваются судами:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия справки, из органов дознания и предварительного следствия о призывниках, в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие и судов о призывниках, в отношении которых судом рассматриваются уголовные дела, а также о вступивших в законную силу в их отношении приговорах;

10) членам летных экипажей гражданских воздушных судов, инженерам, механикам и техникам гражданской авиации, имеющим соответствующее образование:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия справки, подтверждающие место работы с отметкой о наличии соответствующего образования;

11) членам экипажей судов, имеющим соответствующее образование:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия справки, подтверждающие место работы с отметкой о наличии соответствующего образования;

12) лицам, проходящим первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов:

- заявление на оказание государственной услуги;

- электронная копия справки из организации образования правоохранительных органов, подтверждающие обучение.

При этом сведения о данных документа, удостоверяющего личность, о рождении ребенка, о смерти супруги, о браке можно получить из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При подаче всех необходимых документов посредством портала - в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса с указанием даты получения результата госуслуги.

При обращении после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни регистрация заявлений и выдача результатов оказания услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Государственная услуга оказывается в течение 5 рабочих дней.

Основанием для отказа предоставления отсрочки может стать:

- установление недостоверности документов, представленных заявителем или данных, содержащихся в них;

- несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным в законе "О воинской службе и статусе военнослужащих" и настоящих Правил.

Заключение призывной комиссии о предоставлении отсрочки от призыва на воинскую службу направляется в "личный кабинет" заявителя на портале в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП, а также в местный орган военного управления по месту жительства и воинского учета обратившегося для заполнения протокола призывной комиссии.

Призыв казахстанцев на срочную воинскую службу и прием заявлений на предоставление отсрочки осуществляется - с 1 марта по 30 июня и с 1 сентября по 30 декабря.

Вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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