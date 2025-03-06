Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сакен Жусупов 6 марта 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, сколько казахстанцев получили отсрочку от призыва в армию, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что постановка на воинский учет 17-летних юношей переведена в проактивный формат электронного правительства. В него же включено предоставление отсрочек и освобождений от призыва по четырем пунктам:

тем, кто получает образование;

тем, кто имеет одного и более детей;

работающим педагогам, врачам сельской местности;

гражданам, имеющим ученую степень.

"В прошлом году были приписаны более 160 тыс. юношей, государственной услугой по получению отсрочки воспользовались порядка 300 тыс. граждан, освобождение по вышеперечисленным основаниям предоставлено 360 тыс. человек", – сказал Сакен Жусупов.

В Казахстане 1 марта 2025 года стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу. Призывная кампания завершится 30 июня. За это время ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 20 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

В Вооруженные силы будет призвано свыше 10 тыс. человек, в Национальную гвардию – свыше 7 тыс., в Пограничную службу КНБ – более 2 тыс., в МЧС – свыше 300 человек и в Службу государственной охраны – около 300 человек. О призыве молодые люди будут проинформированы SMS-повестками через номер 1414.

Ранее сообщалось, что свыше 4,2 тыс. призывников в Астане признали годными к воинской службе, что составило 91% от обследованных.