Как будут учиться дети в дежурных классах во второй четверти в Алматы

Разрешено работать в штатном режиме школам с численностью не более 300 человек, до 15 человек классах.

Заместитель руководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов в ходе онлайн-брифинг на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал об организации учебного процесса во второй четверти в школах города, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы в первой четверти были открыты дежурные группы в 1-4-х классах. Деятельность дежурных классов осуществляется при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

По информации Управления образования на конец первой четверти: в 140 государственных школах города открыты 985 дежурных классов, с контингентом 12 928 детей; в 56 частных школах города открыты 582 дежурных классов, с контингентом 7 056 детей.

Вместе с этим, 9 ноября 2020 года постановлением №65 главного государственного санитарного врача города разрешено открытие дежурных классов в 5-х классах, в международных школах – до 7 класса по заявлению родителей с наполняемостью не более 15 детей. Разрешено работать в штатном режиме школам с численностью не более 300 человек, до 15 человек классах.

На сегодня, от родителей пятиклассников 24 школ поступили 578 заявлений на обучение в дежурных классах во второй четверти.

К обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Право выбора обучения детей в дежурных классах принадлежит родителям или законным представителям детей. В первой четверти количество заболевших детей КВИ составило 26 человек, из них двое обучались в штатном режиме. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе родители или законные представители детей, отправляя детей обучаться в дежурных классах, должны понимать, что дети будут находиться в общественной среде, и с их стороны необходимо принятие всех необходимых мер по недопущению риска заражения коронавирусной инфекцией, - отметил К. Жуманов.

Родители должны осуществлять сопровождение детей до входных наружных дверей школы перед началом учебного дня и сопровождение детей после завершения учебного дня с входных наружных дверей школы до дома.

В школах имеется достаточный запас дезинфицирующих средств (дезинфицирующий коврик у входа, тепловизоры, санитайзеры, средства для обеспечения влажной, дезинфицирующей уборки).

В школе обеспечивается:

- сокращение физических контактов, обучающихся и педагогов, других работников;

- максимальное использование площадей школы для обеспечения социальной дистанции;

- отмена кабинетной системы;

- организация перемен между уроками в разное время для разных классов;

- ежедневный замер температуры, учащихся при входе;

- влажная уборка после каждой перемены, между сменами, подсменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях, дезинфекция выключателей, дверных ручек, поручней, перил, лестничных маршей, подоконников;

- функционирование медицинских кабинетов и изоляторов

- разметки в коридорах на полу для движения обучающихся в одном направлении, один вход для приема детей, другой – для ухода детей после занятий.

Требования к функционированию дежурных классов



1) наполняемость класса – не более 15 детей;

2) продолжительность уроков - 40 мин; в 1 классе - ступенчатый режим;

3) перемены в разное время для разных классов;

4) обеспечение режима ношения масок;

5) расстановка учебных столов на расстоянии 1 метра;

6) за обучающимся закреплена индивидуальная парта и стул;

7) обучающийся пользуются индивидуальными учебными материалами (учебники, тетради, канцелярские принадлежности и т.д);

8) проветривание, кварцевание кабинетов после каждого урока;

9) мытье рук и использование специальных средств после каждого урока.

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