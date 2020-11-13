Встречающие ждут в вагоне прилетающих в уральском аэропорту
Выяснилось, что во время реконструкции обнаружились существенные проблемы, после чего пришлось начинать новый проект.
Фото : polet.me13 ноября 2020, 17:54
Проблемы с аэропортом есть, но специально оборудованные вагоны стоят для встречающих, но никак не пассажиров, заверил на брифинге в СЦК аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, передает корреспондент zakon.kz.
Есть такая проблема. Я в прошлом году торжественно запускал реконструкцию аэропорта. Но, к сожалению, можно сказать, что проектировщики или те, кто делал геодезические исследования ошиблись. В ходе реконструкции обнаружились существенные проблемы с аэропортом, там не было армированного слоя бетона, не было фундамента. Есть специализированная организация, которая это выявила, — сообщил Искалиев.
Официально, по его словам, специалисты запретили осуществлять реконструкцию по проекту, который был, поэтому с начала года был заказан новый проект аэропорта.
Аким напомнил, что в старом не было "рукавов" для перехода самолетов, не было верных IT-решений, не очень удобная логистика.
Дополнительно увеличили на 3 тыс. кв метров. Это будет новый аэропорт, новый терминал. Мы его буквально недавно отдали на госэкспертизу. В январе, думаю, начнем строить. Есть задача – в декабре следующего года ввести в эксплуатацию. По вагончику приходится временно потерпеть. Но в утепленных вагончиках, которые мы поставили, там встречающие и провожающие. Пассажиры находятся внутри временного терминала, — заверил аким ЗКО.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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