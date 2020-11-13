На двух павлодарских блокпостах установили арочные тепловизоры

Арочный тепловизор полностью исключает какой-либо контакт.

Неприглядный вид снаружи и изнутри не производит должного впечатления, однако электронная начинка арочного тепловизора заставляет позабыть скепсис, передает zakon.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

В помещении водитель или пассажир предъявляют на сканер удостоверение личности. Система считывает ИИН, фиксирует дату и время проезда, тепловизора снимает температурные данные и передает все это на монитор оператора, который в отдельном окошке видит радужный контур лица посетителя.

В случае превышения общей температуры тела, что закономерно отражается и на лице, компьютерная программа оповещает оператора звуковым сигналом - и все это меньше чем за минуту.

Как пояснил представитель разработчика и подрядчика монтажа тепловизора Сергей Голышев, ранее использовались ультразвуковые термометры, с помощью которых медики мерили температуру в прямом контакте с человеком.

Арочный тепловизор полностью исключает какой-либо контакт.

Если говорить о времени прохождения блокпоста, то эта процедура, несомненно, дольше, чем применение ручных термометров, записи данных проезжающих в журнал, но если о безопасности - то арочный тепловизор лучше, - подчеркнул Сергей Голышев.

По его словам, Павлодарский регион - единственный в стране, где на блокпостах применяется подобное оборудование. Сейчас его установили на двух наиболее активных направлениях - близ поселков Ленинский и Кенжеколь. Оборудование последнего начнет работать на следующей неделе.

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