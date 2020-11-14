Вегетарианцы имеют повышенный риск заражения коронавирусом

Без потребления белков начнется разрушение собственных клеток и нарушения функций органов.

Отказ от продуктов животного происхождения лишает человека важных витаминов, попадающих в организм с едой и неспособных к самостоятельному синтезу — так вегетарианство приводит к ослаблению иммунной системы и повышенным рискам заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью РИА "Новости" рассказала эпидемиолог Ольга Ненастина.

Без потребления белков начнется разрушение собственных клеток и нарушения функций органов. Так, например, вегетарианцы не получают витамины В2 и В12, которые играют важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек.

Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье, – заключает она.

С Ненастиной полностью согласна врач-терапевт Елена Тихомирова, которая уверена, что длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний.

Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, поскольку каждому из нас нужен животный белок, витамин D, который мы получаем из животного жира, – отметила она.

Плюс ко всему, приверженцы растительного питания нередко заболевают анемией, что добавляет восприимчивости к простудным инфекциям.

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