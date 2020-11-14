Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Беларуси

Также Лукашенко заявил, что не намерен использовать транзит власти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до 2021 года поделиться полномочиями с другими органами власти республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом он заявил 13 ноября в ходе встречи с представителями СМИ Казахстана, России, Украины и Молдавии.

По его словам, часть так называемой белорусской элиты хочет изменений в Конституции, чтобы был баланс.

Я уже это начал делать. Даже при нынешней конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента, которые по нынешней конституции можно передать другим органам власти, — рассказал он. Некоторые полномочия президент Беларуси отдаст другим органам до конца года.

На вопрос журналиста о транзите власти, Александр Лукашенко заявил, что не намерен использовать данный сценарий.

Никакого транзита власти. Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ,- сказал президент Беларуси

Также Александр Лукашенко отверг возможность своей досрочной отставки.

Нет, вдруг я от президентских полномочий не откажусь. Я просто когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг – это опасно, - сказал он,

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