Объявлена дата титульного боя Данияра Елеусинова

Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО) с намибийцем Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Твиттер Matchroom Boxing опубликовал видео нокаута в исполнении Елеусинова в бою с ранее не знавшим поражений американским полусредневесом Решардом Хиксом (12-1-1, 6 КО).

Daniyar Yeleussinov steps up to face former unified champ @JuliusIndongo for the IBF Intercontinental title on November 27 ???? #YeleussinovIndongo#JacobsRosado | @DAZNBoxing pic.twitter.com/lk1AWvUq7C