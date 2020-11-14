День работников сельского хозяйства отмечают в Казахстане

Сапархан Омаров поздравил работников АПК с профессиональным праздником.

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поздравил работников АПК с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Поздравляю работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов отраслей с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве, растениеводстве, научных аграрных организациях и предприятиях переработки сельхозпродукции.

Благодарю всех вас за преданность своему делу, за ваш добросовестный и настоящий, созидательный труд, который обеспечивает продовольствием каждую казахстанскую семью и создает базовые возможности для развития других отраслей экономики страны.

Хочу отметить, что текущий сельскохозяйственный сезон проходил в сложный и необычный период. Но именно в условиях пандемии ярко проявились особая роль и стратегическое значение аграрной отрасли. Заметно возросла и значимость труда работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, которые обеспечили продовольственную безопасность нашей страны и бесперебойные поставки продуктов питания, не допустили срывов в период посевных и уборочных работ.

Желаю всем вам высоких урожаев, достатка, благополучия и удовлетворения от работы!

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