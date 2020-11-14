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Токаев подписал закон о сотрудничестве в области миграции с Беларусью

Казахстан и Беларусь будут совместно выявлять факты двойного гражданства.

Фото : liter.kz14 ноября 2020, 12:16

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках Соглашения стороны осуществляют сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан государства одной Стороны, находящихся на территории государства другой Стороны, в том числе информационное взаимодействие, в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для осуществления обмена о миграционном законодательстве государств-сторон, в том числе урегулировании миграционных процессов, по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях законодательства, напоминает Казинформ.


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