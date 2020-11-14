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Умер Армен Джигарханян

Он скончался на 86-м году жизни.

Фото : sobesednik.ru14 ноября 2020, 12:35

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости, передает zakon.kz.

Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя, - сказал собеседник агентства.

Армен Джигарханян - советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания "Народный артист СССР" и награжден правительственными наградами.


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