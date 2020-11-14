ДТП с двумя автобусами произошло в Петропавловске

В результате один из автобусов совершил наезд на опору линии электропередач, сбив ее на землю.

Днем 13 ноября в Петропавловске произошло ДТП с двумя автобусами, сообщает zakon.kz.

13 ноября в 13.40 часов по улице Украинская 59-летний водитель маршрутного автобуса № 7 марки "MAN 202" при выезде на полосу встречного движения создал аварийную ситуацию ехавшему навстречу маршрутному автобусу № 4 марки "Shaolin", под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате автобус марки "Shaolin" совершил наезд на опору линии электропередач, сбив ее на землю. Жертв нет; ни от водителя, ни от нескольких пассажиров обращений об оказании медицинской помощи не поступало. Автобус "Shaolin" получил механические повреждения.

В отношении водителя маршрутного автобуса № 7 марки "MAN 202" составлены административные протокола по части 1 статьи 610 КРКоАП (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества) и по части 2 статьи 611 КРКоАП (Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

За 10 месяцев этого года на дорогах СКО зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 30 человек погибло и 206 получили ранения.

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