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Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: потерпевшие усомнились в том, что водитель теряла сознание

Смертельное ДТП с автобусом, суд, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 16:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается суд над пассажиром автобуса, который ударил водителя, в результате чего неуправляемый транспорт совершил наезд на людей и авто, сообщает Zakon.kz.

В Алатауском районном суде 3 апреля во время главного судебного разбирательства одна из потерпевших сторон попыталась оспорить тот факт, что водитель маршрутки Ермек Шокебаева от удара пассажира потеряла сознание, соответственно, и контроль над управлением транспортом. Для этого был допрошен эксперт Института судебных экспертиз по Алматы.

"Экспертиза проводилась на основании медицинских документов Ермек Шокебаевой. Также предоставлены диски с видеозаписями из автобуса. В частности, потерпевшей врачами поставлены такие диагнозы, как черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В принципе, при ударе человек может потерять сознание, так как в голове проходит нерв. Потеря сознания может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, а иногда даже часов. Все зависит от силы удара и мобилизации человека. Также я рассмотрела тот отрезок видео, где потерпевшая получает удар. На кадрах видно, что она теряет сознание", – сказала эксперт.

Адвокаты задались вопросом, почему тогда боксеры не теряют сознание на ринге. Даже попросили встать подсудимого, чтобы показать участникам процесса, что пассажир худощавого телосложения, а водитель – крупнее его. Склоняя к тому, что у него не хватило бы сил "отключить" ее.

"При поступлении в больницу водитель жаловалась на головные боли, головокружение, тошноту – это все признаки того, что, возможно, она теряла сознание, и характеризуют диагнозы, поставленные ей", – добавила эксперт.

Адвокаты же заявили, что на записях видно, "что женщина после удара не упала, а просто наклонилась, после поправила волосы и показала на подсудимого.

"Раз она волосы поправила, она же может нажать на тормоз", – заявили адвокаты.

На скамье подсудимых 32-летний пассажир автобуса Дархан Ахметжанов, он обвиняется по статье "Хулиганство".

Водитель 47 маршрутки Ермек Шокебаева проходит по делу потерпевшей. 

Смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Три человека погибли.

Ранее в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.

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