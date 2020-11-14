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Самых опасных разносчиков коронавируса назвали врачи

Те, кто уже перенес инфекцию, распространяют ее "свободно и без всяких препятствий".

Фото : Pixabay14 ноября 2020, 14:35

Врачи назвали самых опасных разносчиков COVID-19. Это - переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которые не носят маски, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Все дело в том, что даже после выздоровления вирус остается в верхних дыхательных путях. Таким образом, выздоровевшие продолжают его распространять на окружающих. Об этом сообщил заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.

Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок, - сказал Карабиненко.

Он отметил, что те, кто уже перенес инфекцию, распространяют ее "свободно и без всяких препятствий".


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