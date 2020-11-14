Mitsubishi с детьми внутри въехала в подземный переход в Алматы
Пока не ясно, находились ли в подземном переходе пешеходы.
Фото : zakon.kz14 ноября 2020, 15:15
В Алматы произошло ДТП с участием Mitshubishi Pajero, внутри которого находились дети, передает корреспондент zakon.kz.
Водитель внедорожника ехала в западном направлении по улице Жандосова, не доезжая до улицы Манаса, напротив 12 ГКБ. По невыясненным пока обстоятельствам, она не справилась с управлением.
Внедорожник выехал на остановочный комплекс, после чего "залетел" в подземный пешеходный переход. Там автомобиль снес перила, ударился об стены, после чего опрокинулся на крышу.
В аварии пострадали две женщины и трое детей, их госпитализировали.
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