Карантин продлен в Актюбинской области

Предписывается продолжить запрет на ряд мероприятий.

В Актюбинской области продлен карантин, передает zakon.kz.

В опубликованном постановлении главного санитарного врача области Нурсулу Беркинбаевой предписывается продолжить запрет на:

- на проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, спортивных (за исключением, чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд), а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, митингов, шествий, сходов и др.;

- деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы,боулинг-центры, кальянные(в том, числе при объектах общественного питания), детские игровые площадки и аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей;

- деятельности детских оздоровительных лагерей;

- деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп;

- деятельности фудкортов, банкетных залов;

- работу аквапарков;

- работу столовой в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня;

- сдачи в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных, скверах города.

Сохранены следующие ограничительные меры в выходные (воскресенье) и праздничные дни:

– приостановление работы торгово-развлекательных центров,торговых объектов площадью 2000 и более кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

Разрешена деятельность:

- ТРЦ, торговых домов (бутики), торговых сетей с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до20.00 часов, в субботние дни с 10.00 до 17.00 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя;

- продовольственных и непродовольственных рынков «на открытом воздухе» с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 18.00 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя;

- крытых продовольственных и непродовольственных рынков с установлением графика работы в будние дни с 08.00до 18.00 часов, всубботние дни с 08.00 до 17.00 часов,при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя;

- сельскохозяйственных, школьных, продовольственных ярмарок «на открытом воздухе» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы только в выходные дни с 09.00 до 18.00 часов;

- салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров и объектов, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 20.00 часов при обеспечении не менее 4м2 на 1-го посетителя при соблюдении требований приложений 7 и 16постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- фитнес центров и спортивно-оздоровительных центров по предварительной записи, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 до 21.00 часов, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5м2 на 1-го посетителя;

- крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 часов до 22.00 часов;

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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