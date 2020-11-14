Названа причина смерти Армена Джигарханяна

Проблемы со здоровьем у Джигарханяна обострились в 2018-м. Его неоднократно госпитализировали.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек, сообщает zakon.kz.

В 6 утра у него остановилось сердце, передает МК.RU.

Проблемы со здоровьем у Джигарханяна обострились в 2018-м. Его неоднократно госпитализировали. В 2019 году находился в коме в реанимации. У актера было обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. В июне 2020-го он был госпитализирован в тяжелом состоянии с инсультом.

Тогда его экс-супруга Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

3 октября Армен Джигарханян отметил свое 85-летие.

Он сыграл более 250 ролей, за что попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый снимаемый российский актер.

Армен Джигарханян умер 14 ноября.

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