МВД РК обратилось к казахстанским водителям

Жителям ряда регионов рекомендуется воздержаться от поездок по автодорогам и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

В МВД напомнили казахстанцам о мерах предосторожности на дорогах, сообщает zakon.kz.

В начавшемся зимнем периоде основными причинами ДТП на дорогах становится несоблюдение водителями скоростного режима, дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от водителей максимальной концентрации внимания на дороге, а также соответствующей подготовки автомобиля к дорожным и метеорологическим условиям в зимний период со своевременной заменой шин.

Кроме того, полицейские рекомендуют жителям ряда регионов воздержаться от поездок по автодорогам и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

Так, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях ожидается понижение температуры воздуха, в ночные часы в этих регионах до -10 градусов мороза, местами ожидается низовая метель. В ряде регионов – туман, гололед и усиление ветра.

Призываем водителей соблюдать особую осторожность и быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения органов внутренних дел, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Справочно: с начала ноября текущего года зарегистрировано 352 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 80 человек, 395 получили ранения различной степени тяжести.

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