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Пятиклассникам столицы разрешат посещать дежурные классы

Но в случае заражения COVID-19 хоть одного учащегося, все классы вернутся к онлайн-обучению.

Фото : obrazovanie.sakhalin.gov.ru14 ноября 2020, 21:25

Главный государственный санврач города Нур-Султан внесла изменения в Постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

Согласно им, в текущем учебном году, ученики 1-5 дежурных классов общеобразовательных школ и международных школ с 1-7 классы, смогут продолжить традиционное обучение. Их работа допускается при комплектации до 15 детей в классе.

Необходимо отметить, что в случае заражения COVID-19 хоть одного учащегося, все классы вернутся к онлайн-обучению.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь


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