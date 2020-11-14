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Соведущего "Вечернего Урганта" доставили в реанимацию

Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию с подозрением на коронавирус.

Фото : Global Look Press14 ноября 2020, 22:19

Известный актер и шоумен Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке Ленинградской области, сообщает zakon.kz.

Позже Иван Ургант подтвердил ТАСС госпитализацию телеведущего.

Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз, — рассказал он.

По имеющейся информации Дмитрий попал в реанимацию с подозрением на коронавирус. Врачи ввели его в искусственную кому.

Как пишет портал "СтарХит", ведущий не может дышать самостоятельно.

Дмитрий Хрусталев был капитаном команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга", участником программ Comedy Club и Comedy Woman. В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант". Хрусталев снимался в фильмах "Самый лучший фильм 2", "Служебный роман. Наше время", "Дублер", "Временно недоступен", "Ставка на любовь", "Одноклассницы", "Черновик", "Заповедник" и других.


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