Горячие новости
Читайте также

Instagram впервые за долгое время обновляет дизайн

Появились новые функции, изменился порядок вкладок на главном экране.

Фото : instagram.com/blog15 ноября 2020, 01:47

Впервые за много лет социальная сеть Instagram вносит существенные изменения в дизайн главного экрана своего мобильного приложения, сообщает zakon.kz.

В официальном блоге компании отмечается, что на главный экран будут добавлены вкладки Reels и Shop.

На первой вкладке будут показываться персональные рекомендации, подборки канала @shop, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов.

С помощью Reels можно создавать короткие видеоролики в стиле TikTok и обмениваться ими. Есть возможность выбрать музыку для видео из каталога, создать ремиксы и мемы, использовать эффекты дополненной реальности. Вкладка даёт доступ к коллекции роликов от других пользователей.

Во вкладке Shop пользователи смогут просматривать персональные рекомендации, подборки редакторов, видео с опцией покупки и коллекции новых продуктов.

С появлением новых вкладок поменяли свое местоположение и другие элементы интерфейса. Вкладка, где собраны лайки пользователя, и вкладка для создания нового поста переместились в верхний правый угол экрана. Теперь они располагаются возле иконки для обмена личными сообщениями.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты