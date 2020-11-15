Близкий друг Джигарханяна раскрыл обстоятельства его смерти

Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет.

Близкий знакомый народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян прокомментировал его уход из жизни и рассказал, что актер попал в больницу в середине октября, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Ранее Согомонян заявил, что прощание с артистом пройдет 17 ноября в театре Джигарханяна, актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Друг Джигарханяна уточнил, что в последнее время актер страдал от проблем с почками, и врачи прикладывали все усилия, чтобы помочь пациенту побороть этот недуг.

У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это никакое не преувеличение, — отметил Согоманян в беседе с МК.

Также он поделился подробностями последнего разговора с Джигарханяном за несколько дней до случившегося. По мнению Согоманяна, артист мог предчувствовать скорый уход.

В последнее время он говорил медсестре: "Очень хочется пожить". <…> Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление. Он позвал главврача и прямо спросил: "Скажи честно, сколько мне осталось?" — подчеркнул собеседник.

Армен Джигарханян один из самых известных советских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино. Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!