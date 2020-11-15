Поднял руку и порезал: Алматинка рассказала о напавшем на нее таксисте

По словам девушки инцидент произошел три недели назад.

Жительница города Алматы Куралай рассказала о шокирующем инциденте в такси, сообщает zakon.kz.

По ее словам, водитель такси отказался довозить пассажирку до места назначения, а в ответ на ее возмущение напал на нее. Как рассказывает потерпевшая, деньги водитель забрал сразу.

Я хочу поделиться с этой болью, и рассказать, что этот человек социально опасен. Он не признает вину и не является по вызову в участок. И его до сих пор не задержали. Я по глупости и наивности заплатила ему сразу наличными деньгами. Но он не довез и посчитал, что может на мое возмущение, поднять руку и порезать меня, - посетовала девушка.

По словам девушки инцидент произошел три недели назад, но злостного водителя еще не поймали.

К сожалению, я не дееспособна в настоящий момент и не понимаю что делать. Но я хочу показать лицо человека, который социально опасен. И я не понимаю, почему его до сих пор не подали в розыск? Я ждала правосудия три недели молча. Теперь мое молчание закончилось, - было опубликовано в одной из групп на facebook.

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