Зеленского сочли создателем "лагерей смерти" в Украине

Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает "угрожающими национальной безопасности".

Депутат Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.

Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает "угрожающими национальной безопасности", и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения. <…> Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в "концлагеря" находится далеко за этой чертой, — заявил Медведчук.

Политик выразил мнение, что создание подобных "лагерей смерти" вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к "расправе" над неугодными.

Также политик считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться удержаться у власти любой ценой.

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