В жетысу презентовали книгу "Ануар 90" в честь юбилея Ануара Алимжанова

К 80-летию, в селе Кабанбай состоялось открытие, а также был и установлен памятник.

В Талдыкоргане состоялась научно практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения писателя, общественного деятеля Ануара Алимжанова, сообщает zakon.kz.

В ходе мероприятия состоялась презентация книги Габбаса Кабышулы "Ануар 90".

В торжественном мероприятии участвовали заместитель акима области Рустам Али, председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет, президент Академии журналистики РК Сагымбай Козыбаев, главный редактор областной газеты "Жетісу" Амре Арин, журналист Нуртлеу Имангали и другие представители творческой интеллигенции. Организаторами знакового мероприятия выступили сотрудники управления культуры, архивов и документации области совместно с представителями универсальной библиотекой имени Сакена Сейфуллина.

Стоит отметить, что сборник, составленный на двух языках, состоит из 3 частей. Первая часть книги содержит воспоминания об Ануаре Алимжанове, вторая- посвящена жизни и творчеству писателя. А последняя наполнена письмами его коллег, среди которых именитые личности Казахстана и зарубежья.

Как отметил заместитель акима области, Рустам Али, казахская и казахстанская литература имеет глубокие корни, начиная с древнетюркских писаний и устной литературы. А Ануар Алимжанов - человек, оставивший в литературе богатое наследие.

Как всем вам известно, в 2000 году 70-летие Ануара Алимжанова широко отмечалось по всей стране. В рамках мероприятия его имя было присвоено средней школе в селе Ушкайын, установлен бюст и открыт музей.

К 80-летию, в селе Кабанбай состоялось открытие, а также был и установлен памятник. А также его именем названы 7 улиц в области (4 в Алакольском районе, 2 в Талгарском районе, 1 в Талдыкоргане).

Несмотря на пандемию во всем мире, в этом году в онлайн-режиме был организован ряд благотворительных акций, посвященных 90-летию Ануара Алимжанова, вечера памяти в школах и библиотеках.Я рад вас видеть на конференции, посвященной 90-летию великого таланта, государственного и общественного деятеля, писателя Ануара Алимжанова, который оставил неизгладимый в истории нашей страны.

От имени акима области Амандыка Габбасовича Баталова хочу поблагодарить присутствующих в зале общественных деятелей, представителей культуры, науки, литературы и искусства.", - сказал он.

Великий сын казахского народа, выдающийся писатель Ануар Турлыбекович родился в селе Карлыгаш Алакольского района. В его произведениях сегодняшняя жизнь описывается как законное продолжение прошлого. Отражаются творческая борьба, мечты и интересы людей за светлое будущее. Произведения писателя, занимающие особое место в казахской литературе, внесли весомый вклад в национальное достояние, обогатили его новым содержанием и подняли на новую высоту.

Он является автором нескольких очерков, сборника рассказов, романов: "Көгілдір таулар", "Отырардан келген сый", "Қарасұңқар көпірі", "Махамбеттің жебесі", "Жаушы", "Ұстаздың оралуы", "Адамдар жолы", "Таным".

В 1969 году писателю была присуждена премия Джавахарлала Неру, а в 1985 году - Международная премия Агостино Нето. Награжден орденами "Знак Почета" и Орденом Дружбы народов.

Он также был широко известен на международном арене журналистики, создал ряд выдающихся публицистических произведений. Его работы были посвящены национально-освободительной борьбе народов Азии и Африки.

Ануар - борец по темпераменту. Став писателем мирового уровня, возвысив своим творчеством родную землю, включается в общественную деятельность былой державы, умирающей на глазах - возглавляет Совет национальностей Верховного Совета СССР. Его подпись стоит на документе о роспуске СССР. Это случилось 26 декабря 1991 года. Горькие слова произносит Ануар: "Время распорядилось так, что на мою долю выпала тяжелая участь провести последнее заседание Верховного Совета СССР. Мы, как бы ни старались, не смогли перешагнуть через целую историческую эпоху. Хотя и поздно, но вновь вернулись в лоно капитализма. Быть может, даже к его самой дикой форме...", - поделился воспоминаниями президент Академии журналистики РК Сагымбай Козыбаев.

"Конечно много хорошего на сегодняшней конференции сказано в его адрес. И можно говорить бесконечно, но я бы хотел об его стиле изложения. Как превосходно писал на русском, знают его современники с России. Он много писал об именитых личностях зарубежья. Многие его произведения до сих пор не переведены на казахский язык,но это все делается. Я уверен,что его переводы найдут место в сердах и у наших соотечественников"-отметил член союза писателей Казахстана, Нурдаулет Акыш.

Несомненно, имя выдающегося писателя Ануара Алимжанова останется на страницах истории. А презентованная книга "Ануар 90" послужит тому, что ценителей литературы станет больше, и нынешнее и будущее поколения продолжат наследие писателя.

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