В Вашингтоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа

Президент США Дональд Трамп обратился к полиции с призывом "браться за дело", чтобы разобраться с участниками ультралевого движения "Антифа", которые попытались напасть на сторонников главы Белого дома во время их марша в поддержку Трампа в Вашингтоне, сообщает zakon.kz.

Radical Left ANTIFA SCUM was easily rebuffed today by the big D.C. MAGA Rally crowd, only to return at night, after 99% of the crowd had left, to assault elderly people and families. Police got there, but late. Mayor is not doing her job!