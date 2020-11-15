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В Вашингтоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа

Один человек получил ножевое ранение. Еще двое полицейских пострадали.

Фото : New York Post (@nypost) | Twitter15 ноября 2020, 16:14

Президент США Дональд Трамп обратился к полиции с призывом "браться за дело", чтобы разобраться с участниками ультралевого движения "Антифа", которые попытались напасть на сторонников главы Белого дома во время их марша в поддержку Трампа в Вашингтоне, сообщает zakon.kz.

Негодяи из "Антифа" сегодня бросились наутек, когда попытались нападать на участников митинга в поддержку Трампа, потому что эти люди дали им агрессивный отпор. "Антифа" подождали до вечера, когда 99% разошлись, чтобы напасть на невинных людей. Полиция округа Колумбия, возьмитесь за дело и выполняйте свою работу, хватит действовать нерешительно! — написал он на своей странице в Twitter.

Акция в поддержку Трампа началась днем 14 ноября. Участников поприветствовал и сам президент, который помахал им из окна автомобиля. Демонстранты протестовали против результатов выборов президента США и требовали прекратить "кражу голосов".

К вечеру на улицы также вышли и противники Трампа. В результате в Вашингтоне произошли столкновения, полицейские арестовали 20 человек. Один человек получил ножевое ранение. Еще двое полицейских пострадали.

В мае Трамп анонсировал признание движения антифа террористами.


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