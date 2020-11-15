В Минске начались задержания - силовики применили газ

В настоящее время стражи порядка полностью перекрыли проспект Пушкина для движения машин и общественного транспорта.

В Минске начались задержания на акции противников действующего президента Александра Лукашенко в центре города, сообщает zakon.kz.

Около десяти участников несанкционированного митинга оппозиции задержаны, передает РИА "Новости".

Акция проходит в память о Романе Бондаренко, погибшем 12 ноября.

В настоящее время силовики полностью перекрыли проспект Пушкина для движения машин и общественного транспорта. Также они заблокировали въезд на Кальварийскую улицу с проспекта Машерова. Люди разбились небольшими группами, пытаются сформироваться в колонну, чтобы двинуться маршем по улице Орловской. Им препятствуют силовики, распылившие слезоточивый газ. Протестующие расходятся по дворам.

В Беларуси три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым президент страны Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам белорусский лидер не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.

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