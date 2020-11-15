Полицейский месяц вымогал деньги у нарушителя в ВКО

Наказанием за получение взятки стало пожизненное лишение права работать в каких-либо государственных структурах и штраф, равный 30-кратному размеру взятки.

Сотрудник дорожной полиции на стационарном посту по дороге из Усть-Каменогорска в Шемонаиху остановил нарушителя. Предложил разобраться на месте, сообщает zakon.kz.

Водитель "Ravon Gentra" прикинув перспективы согласился, хотя сумма в 100 тыс. показалась внушительной, передает YK-news.kz.

Такой суммы с собой не было, но полицейский согласился подождать. Предложил нарушителю проехать в город, собрать деньги и связаться, когда все будет готово. А видеозапись нарушения и протокол подождут в надежном месте.

Водитель согласился, но в дороге подумав, принял другое решение и поехал не домой, а в полицию.

В течение месяца постовой и нарушитель общались по телефону. Водитель просил еще немного подождать с деньгами, якобы копит нужную сумму. За это время было собрано достаточно доказательств вины полицейского и в момент передачи денег коррупционер был пойман с поличным.

Наказанием за получение взятки стало пожизненное лишение права работать в каких-либо государственных структурах и штраф, равный 30-кратному размеру взятки. Три миллиона тенге.

Приговор вступил в законную силу.

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