Собаки загрызли 6-летнюю девочку в Карагандинской области
Девочка оказалась без присмотра взрослых во дворе дома.
Фото : The Sumter Item15 ноября 2020, 20:29
15 ноября около 17:00 часов в дежурную часть отдела полиции города Сатпаева поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в одном из дачных обществ города со следами укусов животных констатировали смерть 6-летней девочки, сообщает zakon.kz.
На место выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что потерпевшая проживала вместе с родителями в одном из домов дачного общества. Девочка осталась одна, без присмотра взрослых и оказалась в окружении собак.
По факту трагической смерти зарегистрировано уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются. Полицейскими решается вопрос о привлечении родителей к ответственности. Направлено предписание в соответствующие ветеринарные службы по отлову собак, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.
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