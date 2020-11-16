Казахстанская сборная по футболу уступила Албании

Итог игры - 3:1.

В Тиране завершился матч пятого тура Лиги наций, в котором сборная Албании принимала команду Казахстана, сообщает zakon.kz.

Встреча прошла на "Арена Комбетаре" и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Первый тайм закончился со счетом 2:1. В во втором тайме Рей Манай забил с пенальти третий мяч в казахстанские ворота.

Стоит отметить, что во время игры защитник сборной Казахстана Олжас Керимжанов получил желтую карточку на десятой секунде матча. Это самое раннее предупреждение в истории национальной команды.

Первый матч в Лиге сборные Казахстана и Албании провели в октябре в Алматы. Игра тогда закончилась ничьей — 0:0.

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