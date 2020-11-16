Президент Турции выступил за раздел Кипра на два государства

Эрдоган выступил за то, чтобы международное сообщество официально признало разделение Кипра на два государства.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье посетил самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган заявил, что выступает за то, чтобы международное сообщество официально признало разделение Кипра на два государства.

На Кипре живут два народа и существует два отдельных государства. Необходимо вести переговоры, итогом которых будет существование двух отдельных государств, – сказал Эрдоган.

Турецкая республика Северного Кипра провозгласила независимость в 1983 году. Ранее населенную турками-киприотами северную часть острова оккупировали турецкие войска – как утверждается, чтобы помешать поглощению Кипра Грецией. Республика признана в качестве независимого государства только Турцией, другие страны ООН считают, что юрисдикция населенной преимущественно греками Республики Кипр, контролирующей южную часть острова, распространяется на весь Кипр.

Представители двух общин Кипра вели переговоры о возможном воссоединении острова, однако они не дали результата. Как отмечают агентства, после недавнего прихода к власти на севере Кипра поддержанного Эрдоганом националистического политика Эрсина Тартара, перспективы переговоров о воссоединении стали еще более туманными. Тартар выступает за международное признание независимости Северного Кипра.

Турция под руководством Эрдогана ведет все более активную политику по продвижению своих интересов в Средиземноморском регионе, от Кипра до Ливии – к неудовольствию Греции и Республики Кипр, в поддержку которых выступают другие страны ЕС.

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