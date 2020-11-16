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В Египте нашли более 100 саркофагов и золоченые статуи

По словам ученых, пока обнаружено лишь около одного процента артефактов, которые могут скрываться в Саккаре.

Фото : euronews16 ноября 2020, 08:10

Более сотни саркофагов, погребальные принадлежности, десятки статуэток возрастом более двух с половиной тысячелетий: новые находки египетских археологов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ученые вскрыли три погребальных колодца глубиной около 12 метров. Сохранность артефактов называют отличной.

Во многих саркофагах находились мумии — хотя и не во всех. Ученые предполагают, что где-то в этом районе была большая мастерская по производству саркофагов из местной древесины. Ели ее обнаружат, она может войти в ряд крупнейших и ценнейших находок в истории египтологии.

Специалисты уже много месяцев не не прекращают раскопки в гигантском некрополе Саккары, в 16 км к югу от Пирамид. Неподалеку оттуда располагался Мемфис, который был столицей Древнего Египта в период расцвета этой цивилизации. По словам ученых, пока обнаружено лишь около одного процента артефактов, которые могут скрываться в Саккаре.


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