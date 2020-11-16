Горячие новости
Читайте также

У велокоманды "Astana Pro Team" появится новый владелец из Канады

В связи с этим "Astana Pro Team" сменит свое название на "Astana-Premier Tech".

Фото : zakon.kz.16 ноября 2020, 08:18

В 2021 году велокоманда "Astana Pro Team" сменит название на "Astana-Premier Tech", сообщает zakon.kz.

С 1 января 2021 года новым совладельцем профессионального велосипедного клуба "Astana Pro Team" станет канадская компания "Premier Tech", имеющая успешный 30-летний опыт работы на международных рынках. В связи с этим "Astana Pro Team" сменит свое название на "Astana-Premier Tech".

Таким образом, генеральный партнер велокоманды "Самрук-Қазына" сократит финансирование на 50%. В краткосрочной перспективе велокомандой ставится задача выйти на самофинансирование, при этом продолжить свое выступление на гонках Мирового тура UCI.

Напомним, в сентябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором он отметил нецелесообразность содержания профессиональных спортивных клубов полностью за счет государства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты