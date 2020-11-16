У велокоманды "Astana Pro Team" появится новый владелец из Канады

В связи с этим "Astana Pro Team" сменит свое название на "Astana-Premier Tech".

В 2021 году велокоманда "Astana Pro Team" сменит название на "Astana-Premier Tech", сообщает zakon.kz.

С 1 января 2021 года новым совладельцем профессионального велосипедного клуба "Astana Pro Team" станет канадская компания "Premier Tech", имеющая успешный 30-летний опыт работы на международных рынках. В связи с этим "Astana Pro Team" сменит свое название на "Astana-Premier Tech".

Таким образом, генеральный партнер велокоманды "Самрук-Қазына" сократит финансирование на 50%. В краткосрочной перспективе велокомандой ставится задача выйти на самофинансирование, при этом продолжить свое выступление на гонках Мирового тура UCI.

Напомним, в сентябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором он отметил нецелесообразность содержания профессиональных спортивных клубов полностью за счет государства.

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