У велокоманды "Astana Pro Team" появится новый владелец из Канады
В связи с этим "Astana Pro Team" сменит свое название на "Astana-Premier Tech".
Фото : zakon.kz.16 ноября 2020, 08:18
В 2021 году велокоманда "Astana Pro Team" сменит название на "Astana-Premier Tech", сообщает zakon.kz.
С 1 января 2021 года новым совладельцем профессионального велосипедного клуба "Astana Pro Team" станет канадская компания "Premier Tech", имеющая успешный 30-летний опыт работы на международных рынках. В связи с этим "Astana Pro Team" сменит свое название на "Astana-Premier Tech".
Таким образом, генеральный партнер велокоманды "Самрук-Қазына" сократит финансирование на 50%. В краткосрочной перспективе велокомандой ставится задача выйти на самофинансирование, при этом продолжить свое выступление на гонках Мирового тура UCI.
Напомним, в сентябре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором он отметил нецелесообразность содержания профессиональных спортивных клубов полностью за счет государства.
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