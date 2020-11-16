Ученые нашли продукт, уничтожающий 97% коронавируса за 5 минут

Ученые отметили, что благоприятно влияют на ослабление коронавирусной инфекции некоторые натуральные соки.

Немецкие ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма определили натуральный продукт, который убивает коронавирус SARS-CoV-2 на 97%, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Результаты исследования были опубликованы в журнале bioRxiv.

Так, специалисты установили, что эффективнее всего коронавирус в организме человека убивает сок черноплодной рябины. Кроме того, сок из граната также способен убивать до 80% патогенов COVID-19.

Ученые отметили, что благоприятно влияют на ослабление коронавирусной инфекции другие натуральные соки, а также зеленый чай. По их словам, эти натуральные продукты обладают кислой средой и растительными полифенолами, негативно влияющими на вирус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

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