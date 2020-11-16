Папа Римский лайкнул откровенное фото бразильской модели

Вскоре лайк с официального аккаунта исчез из под записи.

Папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото, передает zakon.kz.

Об этом сообщила сама модель, опубликовав скриншот публикации с лайком понтифика. Однако вскоре лайк с официального аккаунта исчез из под записи.

В этот день я была благословлена, - подписала она пост.

На фото девушка предстала в образе школьницы в короткой мини-юбке и белых чулках.

Бразильская модель Натальи Гариббото довольно известна, на ее аккаунт подписаны 2,2 млн человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!