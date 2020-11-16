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Не снижается число смертей от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За сутки от коронавируса умерли 7 человек, от пневмонии - 2 человека.

Фото : Shutterstoc16 ноября 2020, 09:33

За прошедшие сутки было зарегистрировано 48 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Выздоровели за сутки 24 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

заболевших - 40 197, всего выздоровели – 29 580 человек.

Летальные исходы

За сутки от коронавируса умерли 7 человек, от пневмонии - 2 человека.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1945 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 420 человек.


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