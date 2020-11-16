Портал Egov.kz не работает в Казахстане. Что делать?
Когда именно сайт заработает, точно неизвестно.
Фото : Egov.kz16 ноября 2020, 13:01
С утра 16 ноября казахстанцы не могут воспользоваться услугами на сайте электронного правительства Egov.kz. Как пояснили в "Национальных информационных технологиях", на сайте ведутся техработы, передает zakon.kz.
В пресс-службе АО "НИТ" сообщили, что с утра понедельника на сайте ведутся технические работы. Когда именно он заработает, точно неизвестно.
Если казахстанцам необходимо получить услуги электронного правительства, они это могут сделать через приложение eGov mobile, или через чат-боты в соцсетях (facebook, ВКонтакте). Также продолжает работу telegram-бот.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047841-788b6c534acd219b543dcc36448c4114
Сейчас читают