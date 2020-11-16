Лукашенко высказался о передаче полномочий: Общество хочет перемен

Он пообещал распределить полномочия честно и справедливо ко Всебелорусскому собранию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что мог бы передать около 70% своих полномочий парламенту и правительству, сообщает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочий президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо, - сказал он.

По его мнению, в стране было бы возможно установить систему, при которой законопроекты будет принимать парламент, а затем отправлять президенту на подпись.

Вот и все распределение полномочий в данном вопросе. Дальше - больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может, - заявил Лукашенко.

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