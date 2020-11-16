Ситуацию в Беларуси Лукашенко считает серьезным уроком для Казахстана

Там справиться с этой "заразой" будет сложно, если не работать на упреждение - сказал Лукашенко

Президент Беларуси в Минске дал 4-х часовое интервью представителям СМИ России, Казахстана, Украины, Молдовы. Во время интервью Александр Лукашенко заявил, что происходящее сейчас в его стране - это урок для всех постcоветских стран, передает zakon.kz.

Глава Беларуси, отвечая на вопрос о природе протестов в стране, дал понять, что его это тоже сейчас очень волнует. И события в Беларуси, по его словам, должны стать серьезнейшим уроком и для других постсоветских стран. При этом Лукашенко уверен, что это только начало. И за всеми этими событиями стоит попытка переделить мир, пишет местное издание dzyannica.by.

Специалистами сделано все, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого, наверное, лежали разработки американских специалистов. Когда я увидел предвыборную кампанию в Америке и события после выборов, разговаривая с президентом России, я ему прямо сказал: "Вот и по делу". Они везде и всегда вмешивались в президентские выборы. Беларусь — для вас серьезнейший урок. Казахстан и Россия — это огромные страны. И там справиться с этой "заразой" будет сложно, если не работать на упреждение, - сказал Лукашенко.

По его мнению, люди "одурели и ошалели". Лукашенко озвучил мнение недавно побывавшего в Беларуси одного из украинских блогеров. По его словам, украинец снимал жилье в дорогостоящем жилом комплексе и поражался, как его небедные жители выходили из шикарных квартир и шли на протесты.

Белорусы зажрались, они не знают, как живут другие после "цветных революций", - процитировал его президент.

Причин для протестов, по мнению Лукашенко, в стране не было, и предпосылок тоже:

Работали втихую, создавая ячейки на предприятиях, особенно государственных. Потом их начали шатать через эти ячейки по 3—5 человек, — отметил Александр Лукашенко. Таким же образом, добавил он, вносили смуту и в другие трудовые коллективы.

Мир, по словам Лукашенко, сегодня живет в условиях серьезных потрясений. ,

Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал.

Происходящие в стране после выборов события Александр Лукашенко однозначно оценил как попытку неконституционного переворота по лекалам "цветных революций".

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