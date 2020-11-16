Как сегодня развивается Щучинско-Боровская курортная зона

Инфраструктура туристического обслуживания Щучинско-Боровской курортной зоны включает 178 объектов, вместимостью более 13 тысяч мест.

В этом году в целях дальнейшего развития Щучинско-Боровской курортной зоны продолжилась реализация 11 проектов по строительству дорог, водопроводов, канализационных и очистных сооружений, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Как известно, Щучинско-Боровская курортная зона, находящаяся в Акмолинской области является одним из уникальных мест в Центральной Азии с прекрасными природно-климатическими условиями, богатыми лечебно-рекреационными ресурсами и историко-культурным фондом.

В целях повышения качества оказываемых услуг объектами размещения ведется активная работа по присвоению категорийности. На сегодня на территории Бурабайского района 22 объекта имеют сертификат категорийности.

В этом году введены в эксплуатацию 5 новых туристических объектов общей стоимостью свыше 1,5 млрд.тенге . Это спортивная база и аквапарк ТОО "Орленок", многофункциональный комплекс ТОО "DI-Group", торгово-развлекательный центр ТОО "Береке Бурабай", аквапарк в районе отеля "Инжу" ТОО "Береке Бурабай", колесо обозрения, а также развлекательные и сопутствующие объекты, визит центр ТОО "Бурабай даму". Продолжается строительство 9 объектов туризма, среди которых 3 крупных гостиничных комплекса - отель ТОО "Зерновая индустрия-Астана", комплекс "AQBURA resort" и парк Абылайхана, - отметили в акимате района.

Также реализованы работы по благоустройству поселка Бурабай. В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделены трансферты на сумму 395 млн.тенге. В поселке проведено благоустройство с установкой малых архитектурных форм и неоновой подсветкой кольцевой развязки, аллеи и центральной площади. По программе "Дорожная карта занятости" установлены дворовые и спортивные площадки в ряде улиц.

К слову, инфраструктура туристического обслуживания Щучинско-Боровской курортной зоны включает 178 объектов, вместимостью более 13 тысяч мест.

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