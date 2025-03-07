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Туризм

Как будут развивать Щучинско-Боровскую курортную зону

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, озеро Боровое, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 10:30 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Документ содержит 118 мероприятий на 137,2 млрд тенге и направлен на развитие туристской инфраструктуры, транспортной логистики, цифровых решений, системы безопасности, а также на привлечение инвестиций.

Согласно плану, модернизация курорта охватит основные направления, включая создание круглогодичных туристских объектов, развитие экологического и спортивного туризма, строительство новых рекреационных зон.


"В частности, у озера Катарколь планируется организовать детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы и круглогодичный аквапарк. В районе озера Жукей появятся кемпинги, глемпинги и новые туристские маршруты, а на Малом Чебачьем – станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура и пляжи".Пресс-служба правительства

Широко планируется развивать зимние виды отдыха, среди которых особым спросом пользуется катание на лыжах. Предполагается организация лыжных баз с прокатом спортивного инвентаря и наличием пункта питания и сувенирными лавками.

Для обеспечения комфортного доступа к курортной зоне построят транспортную инфраструктуру, в том числе многоуровневые парковки с визит-центрами и пункты питания.

Ожидается, что реализация плана приведет к:

  • увеличению числа въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек;
  • росту занятости в сфере туризма с 22 тыс. до 32,5 тыс. человек;
  • привлечению частных инвестиций в размере 22,7 млрд тенге;
  • увеличению доли туризма в экономике региона с 1,4% до 3,5%.

В пресс-службе правительства отметили, что развитие этой курортной зоны укрепит позиции Казахстана на туристской карте региона, а также повысит привлекательность внутреннего туризма.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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