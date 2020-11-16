Являются ли фальшивкой банкноты без подписи главы Нацбанка

На некоторых купюрах может отсутствовать подпись.

В Сети распространяется видеоролик с якобы фальшивыми банкнотами, передает zakon.kz.

Автор видео показывает две банкноты номиналом в 2000 тенге. По его утверждениям, на одной из них отсутствует подпись главы Нацбанка, следовательно купюра фальшивая.

Информацию об этом опровергли в финрегуляторе.

Банкноты номиналом 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге как с подписью, так и без подписи Председателя Национального Банка являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей, - сообщили в Нацбанке.

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